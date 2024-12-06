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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Suriye Savaşı Irak İçin Tehdit Oluşturuyor

Irak, Suriye savaşına dahil olmamak için diplomatik adımlar atıyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin, sınırların korunacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 19:59
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Suriye Savaşı Irak İçin Tehdit Oluşturuyor

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Suriye Savaşı Irak İçin Tehdit Oluşturuyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, Irak'ın Suriye'deki savaşın dışında tutulması adına önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Bağdat'ta gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Debbağ ile basın toplantısı düzenleyen Hüseyin, Irak'ın sınır güvenliğini her türlü tehdide karşı koruma çabalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Suriye'nin İstikrarı Irak'ı Etkiliyor

Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, Irak ve bölge güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğunu kaydeden Hüseyin, "Irak'ın sınırı tüm güçlerimizle korunuyor. Irak'ı savaş ve saldırılardan uzak tutmak istiyoruz." dedi.

Bakan Hüseyin, Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Bağdat'ta bir toplantı düzenleme önerisi sunmayı planladıklarını ve bölge temsilcileriyle diplomatik görüşmelere devam edeceklerini bildirdi.

İnsani Yardım ve Destek Planları

Hüseyin, Suriye'de yerinden edilenler için insani yardımda bulunmayı da taahhüt etti. Suriye Dışişleri Bakanı Debbağ ise, Suriye ordusunun bazı bölgelerde "çekilme ve yeniden konuşlanma" taktiği izlediğini savunarak, rejimin uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Irak'taki üçlü toplantıya katılan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye rejiminin desteklenmesi amacıyla uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Bölgedeki terörle mücadelesinde tüm güçlerimizle rejimi destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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