Irak Dışişleri Bakanı: İsrail'in Saldırı Niyeti Söz Konusu

Irak Dışişleri Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail'in ülkesine saldırı başlatma niyetinde olduğuna dair önemli mesajlar aldıklarını ifade etti. Hüseyin, Irak resmi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Irak'taki Şii milis güçlere yönelik olası saldırı ihtimallerinin gündemde olduğunu vurguladı.

Saldırı İhtimalleri Hakkında Uyarı

Hüseyin, "Siyonist oluşumun (İsrail) Irak'a bir dizi saldırı başlatma niyetinde olduğuna dair mesajlar aldık." diyerek, duruma dikkat çekti. Ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarının etkileri konusunda da endişelerini dile getirdi.

Suriye ile İlişkiler Üzerine Değerlendirme

Suriye ile ilişkiler bağlamında konuşan Hüseyin, "Irak siyasetinde yeni Suriye meselesine karışmama yönünde bir mutabakat var." diyerek, Irak'ın bu konudaki duruşunu belirtti.