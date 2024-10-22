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Irak Dışişleri Bakanı'ndan Çatışma Uyarısı

Gazze ve Lübnan'daki savaşın yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 00:46
Irak Dışişleri Bakanı'ndan Çatışma Uyarısı

Irak Dışişleri Bakanı'ndan Çatışma Uyarısı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarının sürmesi halinde, bu durumun diğer bölgelerde yeni çatışmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Koordinasyon Çağrısı

Bakan Hüseyin, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Başbakan Andrej Plenkovic ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik eylemleri karşısında ortak bir tutum sergilemek amacıyla bir koordinasyon kurulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'e Baskı Talepleri

Görüşme sırasında Hüseyin, Gazze ile Lübnan'daki çatışmaların bitirilmesi için uluslararası topluma daha fazla baskı yapmasının gerekliliğini dile getirdi.

Avrupa Turu

Hüseyin, 16 Ekim tarihinde İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Fransa'yı kapsayan bir Avrupa turuna çıkmıştı.

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