Irak Dışişleri Bakanı’ndan Netanyahu’nun 'milis liderlerini ortadan kaldırma' tehdidine tepki

Bağdat, egemenlik ve vatandaş güvenliğine yapılan tehditleri reddediyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dile getirilen ve 'Irak’taki milis grupların liderlerini ortadan kaldırma' içerikli tehditlere tepki gösterdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan Hüseyin, Bağdat’ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan her türlü tehdidi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Hüseyin, konuyla ilgili olarak “Herhangi bir Iraklıya yönelik saldırı, tüm Irak’a yapılmış bir saldırı sayılır.” ifadesini kullandı.

Netanyahu, BM Genel Kurulu konuşmasında katılımcıların protestosuyla karşılanırken, İsrail’e yönelik bir saldırı olması halinde Irak’taki Şii milislerin liderlerini ortadan kaldıracaklarını savunmuş ve Tel Aviv’in bu grupları caydırdığı iddiasında bulunmuştu.

Irak makamları ise bu tür açıklamaların iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırabileceği ve uluslararası hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.