Irak Dışişleri Bakanı’ndan Netanyahu’nun 'milis liderlerini ortadan kaldırma' tehdidine tepki

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Netanyahu’nun BM’deki 'Irak’taki milis liderlerini ortadan kaldırma' tehdidini reddetti, egemenlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:01
Irak Dışişleri Bakanı’ndan Netanyahu’nun 'milis liderlerini ortadan kaldırma' tehdidine tepki

Irak Dışişleri Bakanı’ndan Netanyahu’nun 'milis liderlerini ortadan kaldırma' tehdidine tepki

Bağdat, egemenlik ve vatandaş güvenliğine yapılan tehditleri reddediyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dile getirilen ve 'Irak’taki milis grupların liderlerini ortadan kaldırma' içerikli tehditlere tepki gösterdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan Hüseyin, Bağdat’ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan her türlü tehdidi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Hüseyin, konuyla ilgili olarak “Herhangi bir Iraklıya yönelik saldırı, tüm Irak’a yapılmış bir saldırı sayılır.” ifadesini kullandı.

Netanyahu, BM Genel Kurulu konuşmasında katılımcıların protestosuyla karşılanırken, İsrail’e yönelik bir saldırı olması halinde Irak’taki Şii milislerin liderlerini ortadan kaldıracaklarını savunmuş ve Tel Aviv’in bu grupları caydırdığı iddiasında bulunmuştu.

Irak makamları ise bu tür açıklamaların iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırabileceği ve uluslararası hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Netanyahu'ya 21 Maddelik Gazze Savaşı Sonlandırma Planı
2
Gündem Özeti — 27 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi, Spor
3
Fidan New York'ta Nijeryalı Mevkidaşı Tuggar ile Türkevi'nde Görüştü
4
Hatay'da Mağarada PKK/KCK'ya Ait Patlayıcı ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
5
Bursa Karacabey'de Orman Yangını: 40 Arazöz, 295 Personel Müdahale Ediyor
6
Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye
7
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı