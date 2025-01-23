Irak Dışişleri Bakanı: Suriye'nin Güvenliği Bölgesel Güvenlik İçin Hayati

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'nin Güvenliğine Dikkat Çekti

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'deki güvenlik ve istikrarın, bölgesel güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hüseyin, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Suriye ve Orta Doğu Üzerine Görüşmeler

Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmeler değerlendirildi. Hüseyin, "Suriye'deki güvenlik ve istikrar, bölgesel güvenlik açısından hayati öneme sahip." diyerek Suriye'nin güvenliği ile bölgenin istikrarı arasında sıkı bir bağ olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Hüseyin gerginliğin azaltılması ve bölgesel barışın sağlanması için diyaloğun temel bir araç olarak benimsenmesi gerektiğine dikkati çekti.

IKBY Başbakanı Barzani'den Önemli Görüşme

Davos'ta bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir görüşme gerçekleştirdi. IKBY hükümetinin yaptığı açıklamada, Şeybani, Kürtlerin Suriye'deki rolünün önemine dikkat çekerek, "Kürtler bizim kardeşlerimizdir ve Suriye'nin temel ve gerçek bir bileşenidir. Biz, onların haklarının korunacağını ve savunulacağını teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeybani ayrıca, Barzani'ye Şam'a bir ziyaret daveti yaptı. Barzani ise, Suriye'de barış ve istikrarı koruma konusunda önem verdiklerini ve Suriye halkına her türlü destek ve yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Açıklamada, "Taraflar ayrıca Kürt halkı dahil olmak üzere Suriye'deki tüm unsurların haklarının korunmasının önemi konusunda mutabakata vardı." ifadelerine yer verildi.