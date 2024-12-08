Irak, El-Kaim Sınır Kapısı'nın Kapatıldığını Duyurdu

Irak'tan Önemli Açıklama: El-Kaim Sınır Kapısı Kapatıldı

Irak, Suriye ile arasındaki sınırda bulunan El-Kaim Sınır Kapısı'nın tamamen kapalı olduğunu ve sınırın güvenliğinin sağlandığını duyurdu. Resmi Irak haber ajansı INA'da yayımlanan haberde, bu kapıdan giriş çıkışlara izin verilmediği belirtildi.

Sınır Güvenliği Artırıldı

El-Kaim Sınır Kapısı'nın Suriye tarafında silahlı muhalif veya rejim güçlerinin bulunmadığına dikkat çekilen haberde, Irak tarafında sınır şeridine bir dizi termal kamera yerleştirildiği vurgulandı.

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, Suriye sınırındaki durumun Iraklı birliklerin kontrolünde olduğunu ifade etti. Sınır Kuvvetleri Komutanlığı da, bölgedeki güvenliğin tamamen sağlandığını, güvenlik önlemlerinin hendekler, toprak tümsekler, tel bariyerler ve beton duvarlar ile güçlendirildiğini aktardı.