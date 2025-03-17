Irak Evi Hareketi: Ansari'den Sert Eleştiriler ve Yeni Nesil Umudu

Irak Evi Hareketi Başkanı Muhi el-Ansari, 2003 sonrası politikaların ülkeyi İran'a bağımlı hale getirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:04
Irak Evi Hareketi: Ansari'den Sert Eleştiriler ve Yeni Nesil Umudu

Irak Evi Hareketi Başkanı Muhi el-Ansari'den Açıklamalar

Irak Evi Hareketi Başkanı Muhi el-Ansari, ülkesinin 2003 sonrası yanlış ve mezhepçi politikalar yüzünden İran’a bağımlı hale geldiğini belirtti. AA muhabirine konuşan Ansari, Irak'ta mevcut siyasi düzenin genç nesil tarafından reddedildiğini ve yeni siyasi alternatifler yaratmanın önemini vurguladı.

Siyasi Alternatif Yaratma Vurgusu

Ansari, "Irak’ta 2003 sonrası siyasetin çarpık olduğunu düşünüyoruz. Siyasi alternatif yaratmak, siyasi ve toplumsal muhalefet oluşturmak için yola çıktık" dedi. Ayrıca, Irak hükümetinin dış ilişkilerde sadece İran'ın istekleri doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti.

Gençlerin Sesi: Irak’ta Değişim Zamanı

Iraklı genç siyaseti temsil eden Ansari, mevcut siyasi düzenden bıkan gençlerin yeni siyasi gruplar kurma eğiliminde olduğunu söyledi. "Irak halkı, kendi çıkarlarına hizmet etmeyen vekalet savaşları yürütmekten vazgeçen hükümetler istiyor" ifadesi dikkat çekti.

Seçimlerden Önce Gençlik Hareketi

Ansari, %strong% seçimleri öncelikli konu olarak görmediklerini, gençlerle birlikte hareket ederek toplumsal bir değişim oluşturmayı hedeflediklerini savundu. Geleneksel partilerin baskısı ve manipülasyonu nedeniyle seçim süreçlerinin etkilenebildiğine dikkat çekti.

Geleneksel Partilere Tepki

Irak Evi Hareketi Başkanı, faaliyetlerinin geleneksel siyasi partiler tarafından engellenmeye çalışıldığını belirtti: "Geleneksel partiler, çalışmalarımızı baltalamak için hiçbir çabadan kaçınmadılar. Bazen resmi prosedürleri engelleyerek, bazen medya üzerinden baskı yaparak hareketimizi zorlaştırıyorlar" dedi.

Irak Evi Hareketi Başkanı Muhi el-Ansari, "ülkesinin 2003 sonrası yanlış ve mezhepçi politikalar...

Irak Evi Hareketi Başkanı Muhi el-Ansari, "ülkesinin 2003 sonrası yanlış ve mezhepçi politikalar yüzünden İran’a bağımlı ve tabi olduğunu" belirtti. Irak’ta "Tişrin" (Ekim) gösterileri diye bilinen, yolsuzluklar ve kamu hizmeti yetersizliği gibi nedenlerle patlak veren ve aylarca süren halk ayaklanmalarının sonucu olarak doğan siyasi bir hareket olan Irak Evi Hareketi Başkanı Ansari, ülkedeki siyasi süreç ve yıl sonuna doğru yapılması beklenen genel seçimlerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Irak Evi Hareketi Başkanı Muhi el-Ansari, "ülkesinin 2003 sonrası yanlış ve mezhepçi politikalar...

Irak Evi Hareketi Başkanı Muhi el-Ansari, "ülkesinin 2003 sonrası yanlış ve mezhepçi politikalar yüzünden İran’a bağımlı ve tabi olduğunu" belirtti. Irak’ta "Tişrin" (Ekim) gösterileri diye bilinen, yolsuzluklar ve kamu hizmeti yetersizliği gibi nedenlerle patlak veren ve aylarca süren halk ayaklanmalarının sonucu olarak doğan siyasi bir hareket olan Irak Evi Hareketi Başkanı Ansari, ülkedeki siyasi süreç ve yıl sonuna doğru yapılması beklenen genel seçimlerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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