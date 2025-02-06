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Irak, Filistinlileri Zorla Yerinden Etme Planlarını Kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi kınadı ve uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:18
Irak, Filistinlileri Zorla Yerinden Etme Planlarını Kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan Keskin Tepki

Irak yönetimi, Filistin halkını zorla yerinden etme yönündeki her türlü çağrı ve girişimi şiddetle kınadı. Gazze Şeridi'nin asıl sakinlerinden boşaltılmasına karşı olduklarını vurgulayan Bakanlık, bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada Öne Çıkanlar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkını topraklarından, özellikle de devam eden saldırganlık ve insan hakları ihlallerinin kurbanı olan Gazze Şeridi'nden uzaklaştırmayı amaçlayan her türlü çağrı ve girişimi şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Gazze halkının zorla göç ettirilmesi veya başka yolla boşaltılmasına yönelik her türlü planın reddedildiği belirtildi.

Bölgesel İstikrara Tehdit

Açıklamada, bu çağrıların bölgenin istikrarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu ve çatışmaları körüklediği kaydedildi. Irak Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu ahlaki ve yasal sorumluluklarını üstlenmeye ve bu girişimlere karşı kararlılıkla dur demeye çağırdı.

Trump'ın Kontrol Planına Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi devralacaklarını ve orada patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesiyle ilgileneceklerini duyurmuştu. Trump, "Gazze'nin tamamen yıkılmış bir alan olduğuna" dikkat çekerek, Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını iddia etti.

Trump'ın, "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını" savunduğu ifadeleri, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.

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