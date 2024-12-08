Irak Hava Yolları Bağdat-Beyrut Seferlerini Asıkladı

Irak Hava Yolları'ndan Kritik Açıklama

Irak Hava Yolları, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuş seferlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, bu kararın arkasındaki gerekçeleri kamuoyuna açıklarken, "Irak Hava Yolları, Lübnan'a tarifeli uçuşlarda yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla ve uluslararası hava güvenliği standartlarına uygun olarak, Irak'taki Lübnanlı misafirlerin ülkelerine gönüllü dönmelerini kolaylaştırmak amacıyla belirlenen ücretsiz uçuşlar dahil, Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuşlarını geçici olarak durdurmuştur" dedi.

Suriye Hava Sahası Problemleri

Durdurulan seferlerin ardında, özellikle uçuşların ana hava koridoru olan Suriye hava sahasındaki güvenlik gelişmeleri olduğu bildirildi. Bu durum, uluslararası uçuşların güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak değerlendirilmekte.

Erbil-Şam Uçuşları da Durduruldu

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar da yaptığı açıklamada, Erbil ve Şam uçuşlarının da askıya alındığını belirtti. Bu durum, bölgedeki genel güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirmiş durumda.