DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.460.642,92 0,71%

Irak Hava Yolları Bağdat-Beyrut Seferlerini Asıkladı

Irak Hava Yolları, Suriye'deki güvenlik durumundan dolayı Bağdat-Beyrut seferlerini askıya aldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:37
Irak Hava Yolları Bağdat-Beyrut Seferlerini Asıkladı

Irak Hava Yolları'ndan Kritik Açıklama

Irak Hava Yolları, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuş seferlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, bu kararın arkasındaki gerekçeleri kamuoyuna açıklarken, "Irak Hava Yolları, Lübnan'a tarifeli uçuşlarda yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla ve uluslararası hava güvenliği standartlarına uygun olarak, Irak'taki Lübnanlı misafirlerin ülkelerine gönüllü dönmelerini kolaylaştırmak amacıyla belirlenen ücretsiz uçuşlar dahil, Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuşlarını geçici olarak durdurmuştur" dedi.

Suriye Hava Sahası Problemleri

Durdurulan seferlerin ardında, özellikle uçuşların ana hava koridoru olan Suriye hava sahasındaki güvenlik gelişmeleri olduğu bildirildi. Bu durum, uluslararası uçuşların güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak değerlendirilmekte.

Erbil-Şam Uçuşları da Durduruldu

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar da yaptığı açıklamada, Erbil ve Şam uçuşlarının da askıya alındığını belirtti. Bu durum, bölgedeki genel güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı
2
Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti
4
Beşşar Esed Görevden Ayrıldı ve Suriye'yi Terk Etti
5
Kral Şakir Temalı Oyun Parkı Palladium AVM'de Kapılarını Açtı
6
Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor
7
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor