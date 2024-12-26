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Irak Heyeti, Suriye'deki Yeni Yönetimle Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Irak heyeti, Şam'da Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Güvenlik konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:11
Irak Heyeti, Suriye'deki Yeni Yönetimle Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Irak Heyeti, Suriye'nin Yeni Yönetimiyle Buluştu

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Iraklı heyet, ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şatri'nin önderliğindeki heyet, resmi ziyaret kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeye Katılanlar

Görüşmeye, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap da katıldı. Ancak görüşmenin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak Hükümeti'nin Ziyarete İlişkin Açıklaması

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Şatri liderliğindeki heyetin Suriye'deki gelişmeleri, iki ülkenin ortak sınırında güvenlik ve istikrar gereksinimlerini ele aldığını ifade etti.

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