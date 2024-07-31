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Irak Hükümeti, Haşdi Şabi'ye Yönelik Saldırıyı Koalisyon Güçleri İle İlişkilendirdi

Irak, Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırının koalisyon güçlerince yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:24
Irak Hükümeti, Haşdi Şabi'ye Yönelik Saldırıyı Koalisyon Güçleri İle İlişkilendirdi

Irak'ta Gerginlik: Saldırı Koalisyon Güçleri İle İlişkilendirildi

Irak hükümeti, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye yönelik düzenlenen saldırının, ABD liderliğindeki Koalisyon Güçleri'ne ait uçaklarla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Askeri Sözcüden Açıklama

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, düzenlediği basın toplantısında şunları belirtti:

"Koalisyon Güçleri, sınır ötesinden gelen savaş uçaklarıyla korkunç bir saldırı düzenleyerek, Babil'in güneyindeki Irak güvenlik birimlerine ait mevzileri hedef aldı."

Saldırının Sonuçları

Resul, bu saldırıda Haşdi Şabi milislerinden ölen ve yaralananların bulunduğunu belirterek, olayı "gerekçesi bulunmayan, sorumsuzca bir saldırı" olarak tanımladı. Ayrıca, bu tür saldırıların Irak ve Suriye'deki DEAŞ ile mücadele çabalarını büyük ölçüde baltalayacağına dikkat çekti:

"Bu saldırı, bölgeyi çatışmalara ve tehlikeli sonuçlara sürükleyebilir. Uluslararası koalisyon, bu vahşi saldırının sonuçlarından sorumlu olacaktır. Irak, egemenliğini korumak için gerekli yasal ve diplomatik önlemleri alacaktır."

Haşdi Şabi'den Gelen Bilgiler

Haşdi Şabi birlikleri, Babil'deki 47'nci tugaya yönelik insansız hava aracıyla yapılan füzeli saldırıda patlama meydana geldiğini ve bu olayda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

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