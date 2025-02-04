Irak Hükümeti, IKBY Petrolünü Ceyhan Limanı’ndan İhraç Edecek

Irak Petrol Bakanlığı, IKBY Petrolünü Ceyhan’dan İhraç Etme Kararı Aldı

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) petrolünün Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) aracılığıyla ihraç edileceğini duyurdu. Abdulgani, petrolün Ceyhan Limanı üzerinden dışa aktarılacağını belirtti.

Resmi Prosedürler Başlatıldı

Abdulgani, Irak resmi haber ajansı INAya yaptığı açıklamada, "Petrol Bakanlığı olarak, IKBY'deki petrolün SOMO’ya uygun bir şekilde teslim edilmesi için bölgesel hükümete resmi bir yazı göndererek prosedür çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

300 Bin Varil Petrol Teslim Edilecek

Merkezi hükümetin, IKBY’nin petrol ürünlerini SOMO üzerinden ihraç etme imkânına sahip olduğunu vurgulayan Abdulgani, IKBY’nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bu miktarın SOMO tarafından Ceyhan Limanı’ndan ihraç edileceğini açıkladı.

Bağdat ve Erbil Arasında Görüşmeler Devam Ediyor

Petrol borçları konusunda bir uzlaşmaya varılması için Bağdat ve Erbil arasında müzakerelerin sürdüğünü belirten Abdulgani, Irak Meclisi’nin IKBY’den çıkarılacak her varil petrolün maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onayladığını hatırlattı.

Taşıma Masrafları Federal Bakanlık Tarafından Karşılanacak

Bölgeden ihraç edilecek petrolün, SOMO veya Federal Petrol Bakanlığına tesliminin yakında başlayacağı ve üretim ile taşıma masraflarının federal Petrol Bakanlığı tarafından karşılanacağı bilgisi aktarıldı.