Irak Hükümeti'nden IKBY'ye Petrol Destek Paketleri

Irak Hükümetinden Önemli Karar

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik önemli bir adım atarak petrol üretimi ve nakliyat masraflarını karşılama kararı aldı. Bu anlaşma, IKBY’de çıkarılan petrolün maliyetini varil başına 8 dolardan 16 dolara artırarak belirledi.

Kararın Detayları

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararların ayrıntıları aktarıldı. Bu kapsamda, Irak merkezi yönetim Maliye Bakanlığı, IKBY’de üretilen petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) veya merkezi yönetim tarafından alınması durumunda, üretim ve nakliye masraflarını karşılayacak.

Petrol Teslimatı ve Ödeme Süreci

Ayrıca, IKBY’de üretilen petrolün teslimatının hızlı bir şekilde SOMO veya merkezi yönetim Petrol Bakanlığı'na yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Irak hükümeti, IKBY'deki petrol maliyetleri için daha önceki 8 dolarlık avansı 16 dolara çıkardı. Ancak bu yeni ödeme yalnızca, oluşturulan uzman teknik danışma ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ve petrol teslimat sürecinin başladığı tarihten itibaren uygulanacak.