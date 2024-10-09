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Irak Hükümeti'nden İsrail Medyasına Sert Tepki

Irak, İsrail basınının Ayetullah Sistani'yi hedef göstermesini kınayarak, bu durumun uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:50
Irak Hükümeti'nden İsrail Medyasına Sert Tepki

Irak Hükümeti'nden Sert Açıklama

Irak hükümeti, İsrail medyasının Ayetullah Ali es-Sistani'yi hedef listesine almasını şiddetle kınadı. Bu durum, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir eylem olarak değerlendirildi.

Kanal 14'ün Açıklamaları

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, Sistani'nin posterini yayınlayarak onun İsrail'in hedef listesinde yer aldığını iddiasında bulundu.

Basim Avvadi'nin Mesajı

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "En büyük dini mercimizin statüsüne yönelik bu tür ihlalleri şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Avvadi, "Dini mercimizin statüsüne zarar verilmesine en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz" diyerek bu duruma dikkat çekti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Avvadi, ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, bu eylemin kınanmasını istedi. Sözlerini, "Siyonist varlığın Gazze ve Lübnan'da insanlık suçları işlemesinin ardından, bu kışkırtıcı medya içeriklerini ucuz bir girişim olarak değerlendiriyoruz" şeklinde sürdürdü.

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