Irak Hükümeti'nden PKK İçin Resmi Talimat

Irak Hükümeti'nden Önemli Açıklama

Irak hükümeti, devlet kurumlarının resmi yazışmalarında terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" olarak tanımlanmasını zorunlu kıldı. Bu karar, Irak Meclisi'ne gönderilen bir resmi yazıyla duyuruldu.

Başbakan'ın Talimatı

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, yazıda bu talimatın nedenini ve önemini vurguladı. Sudani, resmi kurumların ulusal güvenlik ve düzen konusundaki hassasiyetlerinin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Önceki İlanlar

Irak hükümeti daha önce de PKK'yı "yasaklı örgüt" olarak ilan etmişti. Bu yeni gelişme, hükümetin terörle mücadele konusundaki kararlılığını gösteriyor.