Irak: IKBY Petrolü SOMO'ya Teslim Edilerek Ceyhan'dan İhraç Edilecek

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen ham petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO)'ya teslim edilerek Ceyhan Limanı üzerinden Irak-Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceğini açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, IKBY'de üretilen petrolün iç tüketim için ayrılan miktarlar hariç SOMO'ya teslim edileceği ve sevkiyatın SOMO aracılığıyla Ceyhan üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Yetki ve hukuki çerçeve

Açıklamada, bu işlemin yürürlükteki usullere, Anayasa'ya, federal genel bütçe kanunu hükümlerine ve Federal Mahkeme kararlarına uygun olarak yapılacağının altı çizildi.

Başbakanın teyidi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de IKBY sahalarından üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.