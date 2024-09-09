Irak'ın Gara Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu

Gara Bölgesinde Acı Kayıp

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde meydana gelen olayda, Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm teşhis ve tedavi çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayın ardından bir açıklama yaparak, "Bu yaşanan acı olay, bizleri derin bir üzüntü içine sokmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verdi.

Bu üzücü olay, ülkedeki güvenlik durumunun hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm ulusun başı sağ olsun.