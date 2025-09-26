Irak'ın IKBY'sinde Binlerce Kişi 'Bir Gün Peygamberimiz Gibi Yaşayalım' Etkinliğinde

Nur-u Cihan projesi kapsamında düzenlenen programda hadis okuma ve ezberleme yarışması yapıldı

Irak’ın Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kentlerinde, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i anmak amacıyla Nur-u Cihan (Cihanın nuru) projesi çerçevesinde düzenlenen 'Bir Gün Peygamberimiz Gibi Yaşayalım' programı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar, 'Bir Gün Peygamberimiz Gibi Yaşayalım' kitabının içeriğine dayanan çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınava girdi. Program kapsamında ayrıca hadisleri okuma ve ezberleme yarışması düzenlendi.

Katılım ve organizasyon

Kürdistan Öğrencileri Geliştirme Örgütü tarafından organize edilen yarışma, başta Erbil olmak üzere bölgedeki kentlerde açık alanlarda; çocuk, genç, kadın ve erkeklerden oluşan binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, renkli ve yoğun görüntülere sahne oldu.

Amaç ve ödüller

Programın temel amacı, toplumda Hz. Muhammed’in sünnetine uyulmasını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmaktı. Organizasyon yetkilileri, yarışma sonucuna göre toplam 80 farklı ödül verileceğini bildirdi.

Etkinlik; katılımcıların sınav, yarışma ve ödül töreniyle tamamlanan yoğun bir program sunmasıyla öne çıktı.

Irak’ın Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kentlerinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i anmak için "Nur-u Cihan" (Cihanın nuru) projesi çerçevesinde düzenlenen programda katılımcılar ödüllü sınava girdi. Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen programa binlerce kişi katıldı. Etkinlikte, "Bir Gün Peygamberimiz Gibi Yaşayalım" adıyla düzenlenen programda Hz. Muhammed’in hadislerini okuma ve ezberleme yarışması düzenlendi.