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Irak'ın Kuzeyinde 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:53
Irak'ın Kuzeyinde 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Önemli Bir Operasyon

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den Açıklama

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyon alanlarına yönelik sürdürdüğü faaliyetlerde son derece hızlı ve kararlı bir şekilde hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamadan Alıntı: “Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu operasyonlarda tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

Mücadele Sürecek

MSB, söz konusu operasyonların Türkiye'nin güvenliğini sağlama amacıyla devam edeceğini ve bu tür faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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