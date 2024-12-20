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Irak'ın Kuzeyinde 11 PKK'lı Terörist Hava Harekatıyla Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:34
Irak'ın Kuzeyinde 11 PKK'lı Terörist Hava Harekatıyla Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zap bölgesinde yürüttüğü operasyonların kesintisiz bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Duyuruda, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Her nerede olurlarsa olsunlar, terör örgütleriyle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirene kadar devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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