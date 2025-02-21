Irak'ın Kuzeyinde 12 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İlk olarak, bu bölgede 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Operasyonun Detayları

Bakanlık, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 3 teröristin daha kaçamadığını ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece, operasyonun başlangıcından bu güne kadar bu bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 12 olduğu kaydedildi.