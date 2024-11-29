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Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatında 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:22
Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörü kaynağında yok etmek için Irak'ın kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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