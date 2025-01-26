Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyon Detayları

Gerçekleştirilen operasyonların, güvenlik güçlerinin kararlı ve kesintisiz mücadelesinin bir parçası olduğu belirtildi. MSB, bu tür operasyonların alanı temizleme ve terörist grupların etkisini azaltma amacı taşıdığını ifade etti.

Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar ile Türkiye, terör unsurlarına karşı etkili bir mücadele sergilemeye devam ediyor.