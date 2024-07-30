Irak'ın Kuzeyinde 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terörle Mücadelede Kararlılık

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekâtında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, bu hamlenin terörle mücadele kapsamında atılan kararlı adımlardan biri olduğunu belirtti.

Hava Harekatının Detayları

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara ve Haftanin bölgelerindeki tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtı hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tespit ettiği teröristleri etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”

Bu tür operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ortaya koymakta ve bölgede güvenliği artırma hedefini desteklemektedir.