Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Irak'ın Kuzeyinde 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekâtında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:44
Irak'ın Kuzeyinde 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terörle Mücadelede Kararlılık

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekâtında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, bu hamlenin terörle mücadele kapsamında atılan kararlı adımlardan biri olduğunu belirtti.

Hava Harekatının Detayları

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara ve Haftanin bölgelerindeki tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtı hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tespit ettiği teröristleri etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”

Bu tür operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ortaya koymakta ve bölgede güvenliği artırma hedefini desteklemektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! 182 personel alımı yapılacak: KPSS şartı aranmıyor

Sanayi Bakanlığı en az 30 bin TL maaşlı kadın/erkek, ortaöğretim mezunu temizlik personel alım ilanını az önce duyurdu

2 asgari ücrete tapunuz olacak! Milli Emlak sudan ucuza satışa başladı

Yüksek maaş ile akademik kariyer fırsatı! Selçuk Üniversitesi 71 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Maaşı yetmeyen emekliler sevinecek! 15.000 TL ek ödeme müjdelendi: 4A 4B 4C farkı yok

Sanayi Bakanlığı en az 30 bin TL maaşlı kadın/erkek, ortaöğretim mezunu temizlik personel alım ilanını az önce duyurdu

Çeyiz seti indirime girdi! 3.990 TL'ye 4'lü set geliyor: BİM 2 Ağustos aktüel ürünler

İstanbul'da yaşayana yüksek maaşlı iş fırsatı! KİTAŞ personel alım ilanını az önce duyurdu

Emeklilere sürpriz promosyon! Tüm emeklilere piyango çıktı: 24.000 TL nakit verilecek

2 asgari ücrete tapunuz olacak! Milli Emlak sudan ucuza satışa başladı

Yüksek maaş ile akademik kariyer fırsatı! Selçuk Üniversitesi 71 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Tiryakilere kötü haber: En ucuz sigara fiyatı 70 TL'yi aşacak!

Emekli maaşlarına 25 Ağustos ayarı! 4A 4B 4C'linin maaşı değişiyor: İşte yeni tablo

Balon gibi kabaran pişinin sırrı bu tüyoda! Asla yağ çekmiyor, puf puf kabarık oluyor

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! 182 personel alımı yapılacak: KPSS şartı aranmıyor

İki söze kanan 3 burç ortaya çıktı! Onlar tuzağa çabuk düşüyor