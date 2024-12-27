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Irak'ın Kuzeyinde 14 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:48
Irak'ın Kuzeyinde 14 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak’ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güçlü ve Kararlı Mücadele

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeyle birlikte, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonların etkinliği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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