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Irak'ın Kuzeyinde 16 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:54
Irak'ın Kuzeyinde 16 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Irak'taki Operasyon Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Millî Savunma Bakanlığı (MSB) aracılığıyla yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

16 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Açıklamaya göre, yapılan operasyon sonucunda tespit edilen 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Bu müdahale, PKK'nın kuzey Irak'taki varlığına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, bölgedeki güvenliğin artırılması ve terör unsurlarının tamamen bertaraf edilmesi amacıyla operasyonların devam edeceğini belirtti.

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