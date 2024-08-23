Irak'ın Kuzeyinde 16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

16 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen operasyon sonuçlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, bu bölgelerde tespit edilen 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyonun Amacı ve Stratejisi

Bakanlık, operasyonların amacını vurgulayarak, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." şeklinde ifade etti.

Bu başarılı operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını bir kez daha göstermektedir.