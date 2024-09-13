Irak'ın Kuzeyinde 19 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatları Yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlediği hava harekatları ile terörle mücadelede önemli bir başarı elde etti.

19 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre, 7-9 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen harekatlar sonucunda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonların Detayları

Gara bölgesinde 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Bakanlık, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.