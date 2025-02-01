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Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:42
Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Operasyona Dair Açıklama

Yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadesi kullanıldı. Bu açıklama, bölgedeki güvenlik güçlerinin kararlılığını gözler önüne seriyor.

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