Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Operasyona Dair Açıklama

Yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadesi kullanıldı. Bu açıklama, bölgedeki güvenlik güçlerinin kararlılığını gözler önüne seriyor.