Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgede tespit ettiği teröristleri hedef alarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakanlık, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." diyerek kararlılık mesajı verdi. Bu tür operasyonların, terörle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla sürdürüleceği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.