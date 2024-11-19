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Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda gerçekleştirilen hava harekâtıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:42
Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hava Harekatında 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, resmi sosyal medya hesabından, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." ifadesine yer verirken, harekâtın başarılarına dikkat çekti.

Paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." vurgusu yapıldı. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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