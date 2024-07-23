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Irak'ın Kuzeyinde 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist Yusuf Kalkan da dahil toplam 4 PKK'lı, Irak'ta yapılan hava harekatında etkisizleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:43
Irak'ın Kuzeyinde 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terörist Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında aralarında kırmızı kategoride aranan Yusuf Kalkan'ın bulunduğu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hava Harekatı Detayları

MSB'nin açıklamasına göre, Pençe operasyon bölgesinde yapılan operasyon neticesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kırmızı Kategoride Aranan Terörist

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, "Sevkan Çele" kod adıyla bilinen Yusuf Kalkan'dır. Kalkan, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer almakta ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından aranma kaydı bulunmaktadır.

Bu başarılı operasyon, bölgede güvenliğin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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