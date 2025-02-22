Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri İhtiyaç Duyulan Yerde Harekete Geçiyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesi adına attığı önemli bir adım olarak kaydedilirken, bölgedeki güvenlik durumu açısından da kritik öneme sahip.