Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Teröristlere Darbe: 6 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla terörle mücadelede önemli bir adım atıldı. Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz," denildi.

Bu tür operasyonlar, ulusal güvenliği sağlamak ve terör tehdidini minimuma indirmek adına büyük önem taşımaktadır.