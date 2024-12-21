Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İkna Edici Müdahale!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonel başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan açıklamada, Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çelikten Pençeler İş Başında

Bakanlık, operasyonun detaylarında "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor" vurgusuna yer vererek, Mehmetçiğin azmi ve kararlılığının altını çizdi. Terörle mücadeledeki kararlılıkları her geçen gün artarak devam ediyor.

Açıklamanın devamında, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi. Bu mesaj, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki etkinliğini ve kararlılığını gözler önüne seriyor.