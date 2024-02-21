Bist 100
9.298,9 0%
DOLAR
30,97 0,19%
EURO
33,48 0,08%
ALTIN
2.019,55 0,37%

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 6 teröristin ortadan kaldırıldığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:20
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak ve Suriye'de terörle mücadele devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bölgede belirlenen 6 PKK'lı terörist ortadan kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Teröristlerin hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklarını belirten Bakanlık, operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte hudut hattını tamamen kilitleyeceklerini ifade etti. 

İLGİLİ HABERLER

Halkbank 60 ay vadeli krediyi açıkladı! 250 bin lira limiti ile sınırları zorlamışlar

Halkbank 60 ay vadeli krediyi açıkladı! 250 bin lira limiti ile sınırları zorlamışlar

Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

27.500 TL teminat ödeyip daire sahibi olacaksınız! 3+1 ferah daire o bankadan satışa çıkartıldı

27.500 TL teminat ödeyip daire sahibi olacaksınız! 3+1 ferah daire o bankadan satışa çıkartıldı

Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 yılı Ramazan Takvimi oluşturuldu! İlk oruç ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi ve Bayram tarihi
2
Bakan Ali Yerlikaya'dan şehit ailesine taziye ziyareti
3
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullananlara uyarı!
4
CHP'nin aday listesi geç teslim edildi: Saruhan Belediye başkan adayının adaylığı reddedildi
5
Somali ile Türkiye arasında yeni anlaşma: İki devlet arasında savunma işbirliği anlaşması onaylandı
6
Sosyal medyadan çocuk yetiştirme tavsiyesi veren ABD'li fenomen çocuk istismarından hapis cezası aldı

Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi yüz güldürmedi! Aile arabası sevenler bir tık hüsrana uğrayacak

27.500 TL teminat ödeyip daire sahibi olacaksınız! 3+1 ferah daire o bankadan satışa çıkartıldı

İşçiye bir müjde daha! İki katı maaş+ yüzde 7 ek zam! Maaşlar baştan yazıldı

Ekmek yemek artık lüks olacak! 10 TL yerine bakın artık kaç TL'ye yiyeceğiz!

Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

Emekli ikramiyesi onlara da yaradı! Hesaplarına 2.250 TL bayram ikramiyesi yatacak

Halkbank 60 ay vadeli krediyi açıkladı! 250 bin lira limiti ile sınırları zorlamışlar

O büyükşehirde 300.000 TL’ye depo satışı yapılacak! Herkes bu taşınmazın satışını bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim öncesi personel alacak! Sertifikasını getirene yüksek maaş avantajı!

Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Akşam yemeğinde balığınız çok uygun fiyattan satışta! 25 Şubat son gün