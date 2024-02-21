Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak ve Suriye'de terörle mücadele devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bölgede belirlenen 6 PKK'lı terörist ortadan kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Teröristlerin hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklarını belirten Bakanlık, operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte hudut hattını tamamen kilitleyeceklerini ifade etti.