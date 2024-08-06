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Irak'ın Kuzeyinde 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 8 PKK'lı teröristi açıkladı. Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:37
Irak'ın Kuzeyinde 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kahraman Askerlerimizin Başarısı

Bakanlığın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleye vurgu yapıldı. Açıklama şu şekilde devam etti:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

Operasyonların Sürekliliği

Milli Savunma Bakanlığı, bu tür operasyonların, ulusal güvenliği sağlamak ve terör tehditlerini ortadan kaldırmak adına önemine dikkat çekti.

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