Irak’ın Kuzeyinde 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:18
Irak’ın Kuzeyinde 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak’ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etkili Operasyonlar Sürüyor

MSB'nin resmi açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz," ifadelerine yer verildi.

Söz konusu operasyonlar, Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlama ve terörizme karşı verdiği mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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