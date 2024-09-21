DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.151.279,69 -0,43%

Irak'ın Kuzeyinde Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyon: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:25
Irak'ın Kuzeyinde Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyon: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hava Harekatları Düzenlendi

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerine 17 ve 18 Eylül tarihlerinde hava harekatları düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde bölgede faaliyet gösteren terörist gruplara büyük darbe vuruldu.

Operasyon Detayları

Açıklamada, Gara bölgesinde 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, terörle mücadele stratejisinin sürekliği vurgulandı. Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğini açıkladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bu tür operasyonların, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve terörü kökünden kazımak amacıyla önem arz ettiğine dikkat çekildi. Milli Savunma Bakanlığı, uluslararası iş birliğinin önemini de vurgulayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyrut’ta İnsani Drama: Hava Saldırısında Can Kaybı 31’e Yükseldi
2
Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 21'e Çıktı
3
Lübnan'da İsrail'in Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor
4
Malakanların Tarihi Değirmeni: Kağızman'ın Köylülerine Hizmet Ediyor
5
Teğmen Sedanur Özmen, TSCG-Dost Gemisinde Görevini Gururla Sürdürüyor
6
İznik Çevre Yolu Açıldı, Ulaşımda Yeni Bir Dönem Başladı
7
Irak'ın Kuzeyinde Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyon: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı