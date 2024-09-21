Irak'ın Kuzeyinde Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyon: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hava Harekatları Düzenlendi

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerine 17 ve 18 Eylül tarihlerinde hava harekatları düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde bölgede faaliyet gösteren terörist gruplara büyük darbe vuruldu.

Operasyon Detayları

Açıklamada, Gara bölgesinde 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, terörle mücadele stratejisinin sürekliği vurgulandı. Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğini açıkladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bu tür operasyonların, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve terörü kökünden kazımak amacıyla önem arz ettiğine dikkat çekildi. Milli Savunma Bakanlığı, uluslararası iş birliğinin önemini de vurgulayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.