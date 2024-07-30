Irak'ın Kuzeyinde Bir PKK Teröristi Teslim Oldu

Irak'ın Kuzeyinden Teslimat

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarının hızla devam ettiği ve örgütteki çözülmelerin arttığı belirtilmiştir.

Bir teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu vurgulanarak, “Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır,” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.