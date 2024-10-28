Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 23 PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürerek, Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını hedef almak amacıyla hava harekatları gerçekleştirdi. Bu operasyonlar kapsamında 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen harekatlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.

Terörle Mücadele Stratejisi

Türkiye, bölgede güvenliği sağlamak ve terör unsurlarını ortadan kaldırmak amacıyla etkin bir mücadele yürütmektedir. Bu tür hava harekatları, terörle mücadelenin önemli bir parçası olarak öne çıkmaktadır.