DOLAR
34,29 -0,02%
EURO
37,07 0,04%
ALTIN
3.008,84 0,63%
BITCOIN
2.340.597,99 -0,7%

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 23 PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:40
Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 23 PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürerek, Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını hedef almak amacıyla hava harekatları gerçekleştirdi. Bu operasyonlar kapsamında 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen harekatlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.

Terörle Mücadele Stratejisi

Türkiye, bölgede güvenliği sağlamak ve terör unsurlarını ortadan kaldırmak amacıyla etkin bir mücadele yürütmektedir. Bu tür hava harekatları, terörle mücadelenin önemli bir parçası olarak öne çıkmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC'de Bebek Ölümü Üzerine 5 Sağlık Çalışanı Gözaltına Alındı
2
Mardin'de Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
3
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
4
İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası Müzakereleri Devam Ediyor
5
2023'te Sera Gazı Yoğunluğu Rekor Seviyelere Ulaştı
6
Irak'ta Huzur ve Yatırım Hamleleri Başladı
7
Bakanlar Güler ve Bolat TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek