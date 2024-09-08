Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatı ile birlikte 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, teröristlerin kaçış yollarının kapandığı ifade edildi. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."