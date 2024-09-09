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Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Eylül'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava operasyonunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:54
Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

5 Eylül tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Harekatın Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini önlemek amacıyla zorlu bir mücadele vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hava harekatında, Gara bölgesinde 4 ve Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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