Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

5 PKK'lı Terörist Hava Harekatıyla Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir hava harekatı sonucunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörizme karşı kararlı mücadelesinin sürdüğü vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Gara bölgesindeki terör hedeflerine yönelik yapılan bu etkili hava harekatının, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik operasyonlarının bir parçası olduğu ifade edildi. Bakanlık, gelecekte de terör hedeflerini etkili bir şekilde vurmaya devam edeceklerini belirtti.