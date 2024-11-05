Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı ile 3 PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor
Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kilit Operasyonu Başarıyla İlerliyor
Açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz" ifadesiyle, operasyonun sürdüğüne dikkat çekildi. Bakanlığın sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir.” bilgisi verildi.