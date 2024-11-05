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Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı ile 3 PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Metina bölgesindeki hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:35
Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı ile 3 PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu Başarıyla İlerliyor

Açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz" ifadesiyle, operasyonun sürdüğüne dikkat çekildi. Bakanlığın sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir.” bilgisi verildi.

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