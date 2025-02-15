Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatıyla 7 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:56
Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatıyla 7 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatıyla 7 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatları ile toplamda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Kandil bölgesinde 4 ve Metina bölgesinde 3 teröristin hava saldırıları sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hava Harekatları ve Tarihleri

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 12 Şubat 2025 tarihinde Kandil bölgesine gerçekleştirilen operasyonla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İkinci hava harekâtı ise 14 Şubat 2025 tarihinde Metina bölgesinde düzenlenmiş ve burada da 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kararlılığı

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirlerini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, vatan savunmasında cesur kahramanların kararlılıkla görev yaptığını ifade etti.

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