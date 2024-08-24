Irak'ın Kuzeyinde İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terör Operasyonu

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalara göre, iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonun Detayları

Bakanlık, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yürüttüğü operasyonun sonuçlarını duyurdu. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiğimiz iki teröristi etkisiz hale getirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek," ifadelerine yer verildi.

Kararlılık Mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele operasyonlarına kararlılıkla devam edeceklerini bir kez daha vurguladı. Bu operasyonlar, ülkede güvenliği sağlamak amacıyla kritik öneme sahip.