Irak'ın kuzeyinde operasyon: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da 9 PKK'lı teröristin varlığı belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava operasyonu ile bunları ortadan kaldırdığını açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde operasyon: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyona 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Operasyonda Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'da PKK'lı teröristlerin olduğu tespit edildiği ve hedefe yönelik yapılan saldırıda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Bakanlık yaptığı açıklama aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede kararlı olduklarını ve operasyonların devam edeceğini bildirdi.

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