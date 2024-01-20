Irak'ın kuzeyinde operasyon: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyona 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Operasyonda Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'da PKK'lı teröristlerin olduğu tespit edildiği ve hedefe yönelik yapılan saldırıda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Bakanlık yaptığı açıklama aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede kararlı olduklarını ve operasyonların devam edeceğini bildirdi.