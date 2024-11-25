Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir. Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yoktur," ifadelerine yer verdi.

MSB, Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesinin her şart altında ve her yerde süreceğini belirterek, "Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecektir," vurgusu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.