Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:33
Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Kritik Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kahraman Mehmetçik'in Mücadelesi Devam Ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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